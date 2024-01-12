2024-01-12 00:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف العقيد علي شياع المالكي، المتحدث السابق لشرطة البصرة، حقيقة تعرض منزله لهجوم مسلح.

وقال المالكي لـ"بغداد اليوم"، إن "من تعرض للهجوم هو منزل والدي، حيث تعرض لاطلاق نار كثيف جدا من قبل سيارة تويوتا كراون بيضاء اللون يستقلها شخصان مجهولان".

واكد انه "لم نتوصل لهم حتى الان رغم متابعة الكاميرات من قبل القوات الامنية في البصرة، لكن العمل بطيء".

وبين انه "من المتعارف انني اتواجد في هذا الدار، وليس لوالدي او اخوتي اي مشاكل مع احد".





وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، مساء الخميس (11 كانون الثاني 2024) بتعرض منزل العقيد علي شياع المالكي الناطق السابق باسم شرطة البصرة، الى هجوم مسلح في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة.

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