تشافي: الكلاسيكو متكافئ وأتمنى تكرار الثلاثية

2024-01-12 07:52:01 - المصدر: واع

متابعة - واعيرى مدرب فريق برشلونة ،تشافي هرنانديز، أن مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، ستكون متكافئة.وبلغ برشلونة، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد أطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.وقال تشافي في تصريحات لعد نهاية المباراة: "خضنا مباراة صعبة، لقد عانينا كثيرا".وأضاف :"قمنا بتغييرات إيجابية، وحققنا انتصارا مستحقا، حيث صنعنا الكثير من الفرص".ونوه: "سنخوض كلاسيكو جديد ضد ريال مدريد، ونتمنى تكرار نتيجة الموسم الماضي".وزاد تشافي أن"الكلاسيكو مباراة متكافئة دائماً، ورأينا بالأمس كيف فاز الريال على أتلتيكو مدريد".وأتم "أتمنى حسم الكلاسيكو والتتويج بالسوبر الإسباني الأحد المقبل".ويعد برشلونة هو حامل لقب كأس السوبر الإسباني، بعدما فاز في المباراة النهائية للنسخة الماضية 2022، بنتيجة 3-1 على ريال مدريد.المصدر : كورة