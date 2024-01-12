في محافظتين.. شاب ينتحر حرقا وهجوم مسلح يستهدف منزل ضابط رفيع المستوى

2024-01-12 08:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، أن شابا اقدم على الانتحار حرقا وسط المحافظة بظروف غامضة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا في العقد الثاني من عمره أقدم على الانتحار حرقا داخل منزله بمنطقة الحي العسكري في قضاء الكوفة وسط مدينة النجف".

وبين المصدر، أن " دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي محافظة البصرة، شن مجهولون هجوما مسلحا عنيفا على منزل ضابط رفيع في قيادة شرطة المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على منزل أسرة مسؤول إعلام قيادة شرطة المحافظة السابق، العقيد علي شياع، في قضاء الزبير غربي مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " الهجوم تسبب بأضرار مادية جسيمة في المنزل، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة، حيث تواصل الأجهزة الامنية ملاحقتهم".