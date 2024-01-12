الفيفا يصدر قائمة الأندية الممنوعة من قيد لاعبين جدد

2024-01-12 08:26:16 - المصدر: واع

متابعة - واعأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قاعدة بيانات جديدة للأندية التي ستمنع من قيد لاعبين جدد في قوائمها خلال نافذة الانتقالات المقبلة.وتشمل قاعدة البيانات عدداً من الأندية الإفريقية الكبرى أبرزها عملاق الدوري المغربي نادي الوداد، و(6) فرق في السعودية و(5) في الدوري الأرجنتيني.وتضم القائمة الحالية ثلاثة من الأندية الثمانية التي شاركت في النسخة الافتتاحية من الدوري الإفريقي لكرة القدم هذا الموسم، وهي الوداد المغربي والترجي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي. كما تم ضم قوة إفريقية أخرى، هو الزمالك المصري.وتم فرض إيقاف القيد على ناديي الرائد والوحدة السعوديين مؤخراً في ثلاث نوافذ انتقال، كما أن أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى السعودي مدرجة أيضا في قائمة "الفيفا"، وهي الفيصلي والقيصومة وجدة وأُحد.والأندية في الأرجنتين غير القادرة حالياً على تسجيل لاعبين جدد هي بانفيلد وسنترال كوردوبا وإنديبندينتي وسان لورينزو ويونيون.ويمكن أن يفرض "الفيفا" حظرا على نافذتي انتقال أو ثلاث بعد أن تخرق الأندية قواعد الانتقال أو يكون لديها ديون انتقال غير مدفوعة للأندية الأخرى، ويمكن رفع الحظر عبر تسوية المديونيات كما فعل نادي النصر السعودي العام الماضي بعدما ضم كريستيانو رونالدو.ويمكن للأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين في الحالات التي تسمى غالبا "وقف القيد"، التعاقد مع لاعبين جدد، لكن لن تتمكن من إشراكهم في المباريات بسبب عدم قدرتها على تسجيلهم.المصدر:روسيا اليوم