اليوم .. منتخب قطر يواجه نظيره اللبناني في افتتاح بطولة أسيا

2024-01-12 09:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كاس أسيا 2023 في الدوحة بمواجهة اصحاب الارض منتخب قطرأمام نظيره اللبناني في ستاد لوسيل ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضاً منتخبات الصين وطاجيكستان.ونقل عن مدرب منتخب قطر الاسباني لوبيز أن "الوقت قصير جداً، لكنه يأمل أن يثق اللاعبون بطريقته وأسلوبه فإذا كنا يداًواحدة يمكننا عمل الكثير".وأضاف أن" الضغوط موجودة بشكل دائم، لكن الأمر يعتمد على الضغط الذي تضعه على اللاعبين. الأهم ، برأيي، بالنسبة للاعبين،هو أن يستمتعوا بالمباريات".من جانبه يخوض المنتخب اللبناني مشواره الثالث في كأس آسيا آملاً في التأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية على ملاعب قطر المونديالية، بينما يعاني واقعاً صعباً تحت قيادة المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.