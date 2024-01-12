أسعار النفط تقفز بفعل الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

2024-01-12 09:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات شنتها الجماعة المدعومة من إيران على الشحن في البحر الأحمر بدءا من أواخر العام الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار، بما يعادل 2%، إلى 78.94 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.53 دولار، أو 2.1%، إلى 73.55 دولاراً بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش.

وزادت المؤشرات القياسية مكاسب بنحو 1% عن اليوم السابق، مما يضمن أن الأسعار تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وتعد الضربات الأمريكية والبريطانية واحدة من أكثر المظاهرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط منذ اندلاعها في أكتوبر. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.