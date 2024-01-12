اليوم.. المنتخب القطري يواجه نظيره اللبناني بافتتاح بطولة آسيا

2024-01-12 09:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ؤساضة

تنطلق اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، منافسات بطولة كاس آسيا 2023 في الدوحة بمواجهة أصحاب الأرض منتخب قطر أمام نظيره اللبناني في ستاد لوسيل ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات الصين وطاجيكستان.

ونقل عن مدرب منتخب قطر الإسباني لوبيز، إن "الوقت قصير جداً، لكنه يأمل أن يثق اللاعبون بطريقته وأسلوبه فإذا كنا يداً واحدة يمكننا عمل الكثير".

وأضاف أن" الضغوط موجودة بشكل دائم، لكن الأمر يعتمد على الضغط الذي تضعه على اللاعبين. الأهم ، برأيي، بالنسبة للاعبين، هو أن يستمتعوا بالمباريات".

من جانبه يخوض المنتخب اللبناني مشواره الثالث في كأس آسيا آملاً في التأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية على ملاعب قطر المونديالية، بينما يعاني واقعاً صعباً تحت قيادة المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.



