2024-01-12 10:16:11 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن العراق لم يشهد تضخماً كبيراً في أسعار المواد الغذائية خلال 2023.وذكر تقرير للبنك المركزي اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مستويات التضخم لقطاع الأغذية وبحسب البنك الدولي يلاحظ أن العراق من الدول القليلة التي لم تشهد تضخماً كبيراً في أسعار المواد الغذائية خلال 2023"وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 20 كانون الأول الماضي عن انخفاض معدل التضخم في العراق والمتوقع استقراره بفعل سياسة البنك المركزي العراقي والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي وتحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.