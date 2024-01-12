اليوم .. المنتخب الأولمبي يغادر إلى الإمارات

2024-01-12 10:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتغادرنا اليوم الجمعة إلى دبي بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم للدخول في معسكر تدريبي يستمر أسبوعين ويخوض فيه ثلاث مباريات تجريبية مع منتخبات الإمارات وغانا ومصر تحت (23) عاماً استعداداً للنهائيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار المقبل.ونقل مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل قوله: إنه "سيمنح الفرصة للوجوه الجديدة خلال معسكر دبي التحضيري من أجل توسيع قاعدة لاعبي المنتخب إلى جانب إيجاد البدلاء في جميع المراكز في حال تعرض أحدهم للإصابة أو منعه ناديه من الالتحاق، معرباً عن أمله في حصول اللاعبين على الفائدة الفنية القصوى من خلال هذا التجمع الخططي إذ سيشهد تأمين ثلاث مباريات مع فرق متطورة هي (مصر وغانا والإمارات) وبالتالي ستواجه هذه المجموعة أساليب لعب متنوعة وقد تسهم في ارتقاء جوانبهم الذهنية والمهارية إلى جانب اكتساب الخبرة التنافسية".وكشف شنيشل عن "صعوبة تواجد اللاعبين المغتربين في معسكر دبي كونهم يخوضون المباريات مع أنديتهم الأوروبية بشكل مستمر وهي فرصة أخرى للاطلاع على إمكانيات المواهب المحلية وفسح المجال أمامها عبر خوض المباريات القوية، مؤكداً أنه على تواصل مستمر مع لاعبيه ويتابع مستوياتهم عن كثب ".يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة قد وضعت منتخبنا الأولمبي، في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجكستان.