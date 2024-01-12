الإعمار: روافد المجسرات تثبت على وسائد مطاطية وفق مواصفات عالمية معتمدة

2024-01-12 10:52:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدينفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، تثبيت روافد المجسرات على خشب، فيما أكدت اعتمادها مواصفات عالمية معتمدة.وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تثبيت الروافد الخاصة بالمجسرات يتم على وسائد مطاطية وفق مواصفات عالمية معتمدة، ولا صحة لتثبيت أي رافد على خشب وهذا غير منطقي وغير مقبول".وأضاف الصفار، أن "جميع مشاريع فك الاختناقات الجارية حالياً تنفذ وفق أعلى المواصفات العالمية، والشركات التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع هي شركات رصينة تم اختيارها وفق تاهيل مسبق".وتابع: "هنالك شركات أجنبية صينية وأوكرانية وتركية، وهنالك شركات عربية مصرية وإماراتية، إضافة إلى الشركات العراقية، وجميعها تجري أعمالها وفق المواصفات المعمول بها عالمياً".