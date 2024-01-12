2024-01-12 11:18:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن العدوان على اليمن يُمثّل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية.وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) :نرفع صوتنا عالياً، لإدانة العدوان الظالم الذي يتعرّض له شعب اليمن الشقيق، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية".وأدناه نص التغريدة: