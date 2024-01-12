الفنان العماني أحمد بن سالم البلوشي: المسرح العراقي متجذر في الجمال

2024-01-12 11:18:11 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الفنان العماني أحمد بن سالم البلوشي، اليوم الجمعة، أن المسرح العراقي متجذر في الجمال.وقال البلوشي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن متابعون للحركة المسرحية العربية، ونبحث عن العروض المتميزة، ونرى ضالتنا في مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح في العراق".وتابع: أن "المهرجان هذا العام يتميز بإقامته على أرض بغداد الحبيبة، وأنا لدي تجربتان سابقتان مع المسرح العراقي في البصرة وأربيل"، مضيفاً: "المسرح العراقي لديه جذور عريقة وعميقة، قدم أجمل وأقوى العروض التي بقيت شاهداً على دوره المميز، وكل النخب العربية هي امتداد للمسرح العراقي لما يمتلكه من خيرة الأساتذة والرواد المسرحيين الذين درسونا أيام المعهد العالي، أمثال سيف شاكر ومحسن السعدون".