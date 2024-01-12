احتجاجات في ساحة الحبوبي على خلفية إجراءات بلدية

2024-01-12 11:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الجمعة، احتجاجات واسعة من قبل أصحاب البسطات المتجاوزة في الساحة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أصحاب البسطات المتجاوزين على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، أحرقوا الإطارات فيها بشكل كبير وأغلقوا شارعاً رئيسياً يؤدي إلى الساحة.

وأضاف أن احتجاج أصحاب البسطات، يأتي على خلفية قيام بلدية الناصرية بإزالة تجاوزاتهم على ساحة الحبوبي، بعملية واسعة في ساعة متأخرة من ليلة أمس.