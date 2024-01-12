تشافي قبل مواجهة ريال مدريد: أتمنى أن تتكرر نتيجة العام الماضي

2024-01-12 11:36:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه عانى كثيراً قبل تحقيق الفوز على أوساسونا 2-0 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وسيتجدد الموعد بين برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر مساء الأحد القادم 14 يناير الجاري في الرياض، حيث كان البلوغرانا قد حقق اللقب الموسم الماضي على حساب النادي الملكي.

وقال تشافي في تصريحات لقنوات "SSC" السعودية: "بكل صراحة، المباراة كانت صعبة جداً لأنهم قاموا بعمل جيد على المستوى الدفاعي وهذا نتيجة للعمل الكبير للمدرب (مدرب أوساسونا)، لقد عانينا كثيراً ضدهم".

وأضاف مدرب البارسا: "في الشوط الثاني كنا أفضل. التغييرات التي قمنا بها بإدخال لامين (يامال) وبيدري وجواو (فيلكس) كانت تغييرات إيجابية وبالتالي فزنا باستحقاق".

وقال تسافي أيضاً: "حاولنا أن نهاجم ونسيطر وخلقنا الفرص، ولكن لم نستغل كل الفرص التي صنعناها، لكننا نستحق الوصول للنهائي. هذا نهائي آخر ضد ريال مدريد، كلاسيكو جديد، وأتمنى أن تتكر نتيجة العام الماضي".

وأكد تشافي أن ريال مدريد سيكون مرتاحاً أكثر حتى لو لعب أشواطاً إضافية ضد أتلتيكو مدريد: "لقد ارتاحوا ليوم إضافي أكثر منا. المباراة ستكون متكافئة بين الفريقين. العام الماضي ليس مثالاً، لأنها دائماً مباراة استثنائية. الكلاسيكو دائماً ما يكون متساوياً وهذا ما سيكون عليه الأمر. ريال مدريد في حالة جيدة ورأيناه كيف فاز على أتلتيكو مدريد".





المصدر: وكالات