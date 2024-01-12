2024-01-12 11:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بمقتل رجل وابنه جراء خلاف عائلي شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن شابا أقدم على قتل عمه وابن عمه رميا بالرصاص بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية في منطقة (ركة حجي سهيل) 20 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث، واعتقلت الجاني فيما فتحت تحقيقا بملابسات الحادث.

وتشهد ديالى حوادث ونزاعات عشائرية ومجتمعية الى حد الاقتتال بسبب خلافات عائلية أو نزاعات املاك.