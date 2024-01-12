الأولمبي العراقي يتوجه إلى الإمارات لخوض ثلاث مواجهات

2024-01-12 11:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم، يوم الجمعة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول في معسكر تدريبي يتخلله خوض ثلاث مباريات تجريبيّة أمام منتخبات مصر وغانا والإمارات، تسبقها مباراة ودية أمام أحد الأندية الإماراتية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي سيلاقي المنتخبات الثلاثة تحضيراً لبطولة آسيا تحت 23 عاماً إذ أن المباريات مع فرق قوية ستكون مهمة في هذا التوقيت، ولاسيما أن جميع اللاعبين يتجمعون بهذا التوقيت بعد التوقف الدولي.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق الأولمبي، في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.