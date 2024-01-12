الإعلام الأمني تنفي مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية بفندق في بغداد

2024-01-12 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية بفندق في بغداد.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه: "لا صحة للأنباء المتداولة حول مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية في أحد فنادق العاصمة بغداد".وأشار الى أنه "تبين أن سبب وفاته هو سوء حالته الصحية".