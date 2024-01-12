الإعلام الأمني تنفي مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية بفندق في بغداد
2024-01-12 11:50:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية بفندق في بغداد.
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه: "لا صحة للأنباء المتداولة حول مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية في أحد فنادق العاصمة بغداد".
وأشار الى أنه "تبين أن سبب وفاته هو سوء حالته الصحية".
نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية بفندق في بغداد.
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه: "لا صحة للأنباء المتداولة حول مقتل طبيب يحمل الجنسية التركية في أحد فنادق العاصمة بغداد".
وأشار الى أنه "تبين أن سبب وفاته هو سوء حالته الصحية".