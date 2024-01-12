الصحة تكشف عن خطة لتوفير أجهزة الـ( بت سكان) في جميع المحافظات

2024-01-12 11:52:00 - المصدر: واع

بغداد – واع- نصار الحاجكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن خطة لتوفير أجهزة الـ (بت سكان) المختصة بالكشف عن الأورام السرطانية في جميع المحافظات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أجهزة الـ ( بت سكان) موجودة في بغداد وعدد من المحافظات بأحدث الأجهزة التي تم افتتاحها في فترة هذه الحكومة قبل أشهر في مستشفى الأمل إضافة للأجهزة الأخرى المستمرة في العمل في مؤسسات وزارة الصحة".وأوضح أن "هناك حاجة لعدد أكبر من هذه الأجهزة لذلك وضعت وزارة الصحة خطة لتوفير أجهزة الـ (بت سكان) في بغداد وجميع المحافظات، وهو ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "أجهزة الـ(بت سكان) ستكون متوفرة في جميع المحافظات وهي حالياً متوفرة في المؤسسات الحكومية".