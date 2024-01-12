في محافظتين .. القبض على شخص قتل زوجته خنقا وآخر سرق 50 مليونا من دار

2024-01-12 11:52:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الجمعة، القاء القبض على متهم اقدم على قتل زوجته عن طريق خنقها وهي نائمة في منزلها الكائن في احدى مناطق المحافظة .

وذكرت القيادة في بيان انه بتاريخ سابق من العام 2023 دخلت جثة الى مستشفى الصدر، وكانت أسباب الوفاة غير معروفة، وعند فتح التحقيق أفاد زوجها ان زوجته أثناء نومها فارقت الحياة، عازيا ذلك للقضاء والقدر وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيله في وقتها.

وأضافت القيادة انه وبعد التعمق بالتحقيق ومتابعة حيثيات القضية وصل فريق العمل الى بعض الخيوط التي تدين زوجها معززا بتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد الوفاة كانت غير طبيعية، وأن المجني عليها تعرضت للخنق اثناء ماكانت نائمة وعلى الفور تم استحصال الموافقات القضائية وإصدار مذكرة قبض بحق زوجها.

ووفقا للبيان فإن مذكرة القبض تم تنفيذها من قبل قسم شرطة الكرامة مركز شرطة الجوادين بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية ومديرية الاستخبارات، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا.

في غضون ذلك أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 50 مليون دينار من داخل دار ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام حول تعرض إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة من قبل شخص مجهول.

ووفقا للبيان فإنه بعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية أثمرت بالتوصل الى المتهم والقبض عليه، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.