أول تعليق نيابي على "قصف اليمن".. 3 تداعيات خطيرة على الشرق الأوسط

2024-01-12 11:52:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، قصف اليمن بانه عدوان آخر يمس أمن الدول العربية والاسلامية.

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شن ضربات جوية على مناطق عدة في اليمن من قبل الطيران الامريكي وبعض حلفائه من الغرب هو استمرار لسيناريو العدوان على الدول العربية والاسلامية وتطبيقا لغطرسة البيت الابيض باستخدام القوة مع اي دول لاتسير في مسار مصالح البيت الابيض".

واضاف، ان "هناك 3 تداعيات خطيرة لقصف اليمن، ابرزها اقتصادية لان موقعها الجغراقي على مسارات بحرية يشكل من 25-30% من حركة النقل الدولي، أي ان اي ارباك سيؤدي الى تبعات خطيرة جدا"، لافتا الى ان "امريكا تقود العالم للفوضى من خلال مغامراتها في محاولة للسيطرة على الدول من خلال القوة الغاشمة".

واشار القدو الى، ان "قصف اليمن مدان ومستنكر وتداعياته لن تبقى ضمن اسوار جغرافية محددة، والبيت الابيض سيدفع ثمنه في نهاية المطاف"، لافتا الى ان "اليمنين لن ينسوا العدوان الامريكي وسيكون لهم رد لامحالة".

ولفت الى، أن "رفض الكثير من الدول التدخلات غير القانونية لواشنطن تؤكد أن العالم بدأ يتغير ويرفض السياسة الامريكية التي خلقت ماسي لعشرات الدول في العقود الاخيرة".

وكان فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء قد أكد اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أن الغرب بدأ بتوسيع دائرة الصراع والتوترات في المنطقة.

وقال الشمري في تدوينة على منصة "أكس" تابعتها "بغداد اليوم": "بينما يفترض بالغرب ان يعمل على اعادة ترميم عاره بقصص حقوق الانسان والحيوان التي اسقطتها المواقف اتجاه حرب اسرائيل ضد فلسطين واطفال ونساء ومدني غزة، هاهو يرتكب حماقة اخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة".

وتابع، "فيما يطالب (الغرب) الاخرين بضبط النفس وتخفيض مواطن التوتر وعدم التصعيد".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.



