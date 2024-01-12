افتتاح ملعب نادي أكد سعة (1000) متفرج في الناصرية

2024-01-12 12:08:11 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجافتتح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي اليوم الجمعة ملعب نادي أكد الرياضي في قضاء الشطرة سعة 1000 متفرج ضمن مشروعات صندوق إعمار ذي قار لعام (2021).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ،أن" ملعب نادي أكد الرياضي الواقع في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار تم افتتاحه هذا اليوم والذي يسع لـ (1000) متفرج بساحة كبيرة تبلع أبعادها (110 × 80) متراً وهو مجهز بالثيل الصناعي التركي ".وأضاف أن " أمين عام مجلس الوزراء أفصح خلال افتتاحه ملعب أكد عن مشروعات رياضية جديدة سترى النور قريباً في المحافظة ضمن خطط الصندوق القادمة لاستيعاب الرياضيين وبمختلف الألعاب ".