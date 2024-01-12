2024-01-12 12:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي محمد البياتي، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أن جلسة يوم غد لن تحسم اختيار رئيس مجلس النواب.

وقال البياتي لـ"بغداد اليوم"، إن "منصب رئيس مجلس النواب من حق المكون السني"، مبينا أن "هناك 3 اسماء مطروحة للتنافس بالوقت الحالي، لكن لايوجد توافق داخل الاطار للتصويت على ايا منهم ولايمكن الجزم بترجيح احد على الاخر".

واضاف، ان "انتهاء العطلة التشريعية تحتم على البرلمان المضي في عقد جلساته، والتنافس على رئاسة مجلس النواب سيكون بين تقدم والعزم لطرح مرشح يكون هو الاوفر حظا لتولي المنصب".

واشار البياتي الى، ان "الاطار يعقد اجتماعات مكثفة بالوقت الحالي لامرين هاميين، هما وضع خارطة طريق لتشكيلة الحكومات المحلية واختيار المحافظين، بالاضافة الى وضع آلية تكون قاعدة متفق عليها سياسيا لاختيار رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع بقية الشركاء مع الكرد والسنة وبقية الاطياف الاخرى".

ولفت الى، ان "جلسة يوم غد قد لاتنتهي باختيار رئيس مجلس النواب، لكنها ستكون بداية مهمة لحسم الخيارات من قبل القوى الرئيسية".

وحدد مجلس النواب جلسة يوم غد السبت لانتخاب رئيس جديد له، بديلا عن محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "بغداد اليوم"، أن "جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت المقبل ستتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب".

وذكر البيان، إلى أن "الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر".

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف تشرين الثاني 2023، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد، له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.