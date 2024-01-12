العمل: تشكيل لجنة لمتابعة الشركات المرخصة باستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية

2024-01-12 12:42:19 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية متابعة استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية ورصد المخالفات.وقال المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة شكلت لجنة لمتابعة مكاتب الشركات المرخصة باستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية".وبخصوص المخالفات، أوضح العقابي، أن "قسم الأجانب وبالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات ومن خلال نظام الأجانب، يتم تدقيق العمالة الأجنبية المستقدمة من قبل المكاتب المرخصة".