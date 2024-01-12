المستشار الثقافي الفرنسي: مهرجان المسرح العربي فرصة لتلاقح الأفكار
2024-01-12 13:24:11 - المصدر: واع
بغداد – واع - فاطمة رحمة
أكد المستشار الثقافي الفرنسي باسكال روس، اليوم الجمعة، أن مهرجان المسرح العربي فرصة لتلاقح الأفكار.
وقال روس لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال حضوره العرض المسرحي العراقي ( جنون الحمائم) على خشبة مسرح المنصور الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه حالياً الهيئة العربية للمسرح :"نحن في المعهد الفرنسي ننظم بشكل مستمر العديد من المسرحيات ونتعرف على هذا الفن الرائع، ولدينا برنامج متكامل للمسرح العراقي بالاضافة الى الفنون الأخرى".
وأضاف:"أنا سعيد لمشاهدة هذا الفن وهذا الإبداع، وهناك العديد من المسرحيات التي تعرض على مسرحنا ونعتبرها قناة أساسية مهمة للتواصل والتلاقح الثقافي بين فرنسا والعراق"، مبيناً أن: "ما لمسته من المسرح العراقي ولمشاهداتي لهذا الفن، هناك الكثير من المحبة والأفكار والمشاعر الجميلة، وجدناه مسرحاً وجدانياً وفعالاً، ونحن ندعم الفن العراقي ونهتم به".
وأوضح أن: "مهرجان المسرح العربي للهيئة العربية للمسرح، هو فرصة لتلاقح الأفكار وتجدد نوعية الأداء وطرح كل ما يخدم الفن والشعوب".
أكد المستشار الثقافي الفرنسي باسكال روس، اليوم الجمعة، أن مهرجان المسرح العربي فرصة لتلاقح الأفكار.
وقال روس لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال حضوره العرض المسرحي العراقي ( جنون الحمائم) على خشبة مسرح المنصور الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه حالياً الهيئة العربية للمسرح :"نحن في المعهد الفرنسي ننظم بشكل مستمر العديد من المسرحيات ونتعرف على هذا الفن الرائع، ولدينا برنامج متكامل للمسرح العراقي بالاضافة الى الفنون الأخرى".
وأضاف:"أنا سعيد لمشاهدة هذا الفن وهذا الإبداع، وهناك العديد من المسرحيات التي تعرض على مسرحنا ونعتبرها قناة أساسية مهمة للتواصل والتلاقح الثقافي بين فرنسا والعراق"، مبيناً أن: "ما لمسته من المسرح العراقي ولمشاهداتي لهذا الفن، هناك الكثير من المحبة والأفكار والمشاعر الجميلة، وجدناه مسرحاً وجدانياً وفعالاً، ونحن ندعم الفن العراقي ونهتم به".
وأوضح أن: "مهرجان المسرح العربي للهيئة العربية للمسرح، هو فرصة لتلاقح الأفكار وتجدد نوعية الأداء وطرح كل ما يخدم الفن والشعوب".