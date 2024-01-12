المستشار الثقافي الفرنسي: مهرجان المسرح العربي فرصة لتلاقح الأفكار

2024-01-12 13:24:11 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمةأكد المستشار الثقافي الفرنسي باسكال روس، اليوم الجمعة، أن مهرجان المسرح العربي فرصة لتلاقح الأفكار.وقال روس لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال حضوره العرض المسرحي العراقي ( جنون الحمائم) على خشبة مسرح المنصور الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه حالياً الهيئة العربية للمسرح :"نحن في المعهد الفرنسي ننظم بشكل مستمر العديد من المسرحيات ونتعرف على هذا الفن الرائع، ولدينا برنامج متكامل للمسرح العراقي بالاضافة الى الفنون الأخرى".وأضاف:"أنا سعيد لمشاهدة هذا الفن وهذا الإبداع، وهناك العديد من المسرحيات التي تعرض على مسرحنا ونعتبرها قناة أساسية مهمة للتواصل والتلاقح الثقافي بين فرنسا والعراق"، مبيناً أن: "ما لمسته من المسرح العراقي ولمشاهداتي لهذا الفن، هناك الكثير من المحبة والأفكار والمشاعر الجميلة، وجدناه مسرحاً وجدانياً وفعالاً، ونحن ندعم الفن العراقي ونهتم به".وأوضح أن: "مهرجان المسرح العربي للهيئة العربية للمسرح، هو فرصة لتلاقح الأفكار وتجدد نوعية الأداء وطرح كل ما يخدم الفن والشعوب".