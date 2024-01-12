2024-01-12 13:30:19 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي الشرطة تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب زيدان عبد الجبار قادماً من صفوف أربيل.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الشرطة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ظفرنا بخدمات موهبة الدوري العراقي، زيدان عبد الجبار، أهلاً بالعازف الجديد".وأضاف البيان أن "التعاقد مع الجناح زيدان عبد الجبار جاء لتعويض غياب أحمد فرحان، الذي تعرض لإصابة قوية أبعدته عن فريقه الشرطة حتى نهاية الموسم".يشار الى أن نادي الشرطة عاود مساء أمس الخميس، تدريباته مجدداً تحت قيادة مدربه التونسي شهاب الليلي، بعد إجازة لمدة 10 أيام، عقب إعلان توقف دوري نجوم العراق حتى العاشر من شباط المقبل.