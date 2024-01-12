2024-01-12 13:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عاودت آليات صيانة الطرق عملها في دهوك، يوم الجمعة، بعد أن تراكمت الثلوج وأغلقت عدداً من الطرق لليوم الثاني على التوالي.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة صيانة الطرق في دهوك، كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق إزالة الثلوج قد باشرت أعمالها منذ الصباح الباكر بهدف فتح الطرق الرئيسية في مناطق بناحية كاني ماصي شمالي المحافظة".

وأكد استئناف حركة المرور عبر طريق معبر "سرزيري" الحدودي مع تركيا الذي تم إغلاقه نتيجة لتساقط كميات كبيرة من الثلوج، مبيناً "بلغ سمك الثلج المتراكم نحو 20 سنتيمتراً".

وأضاف أنه "تم فتح طريق جبل كارة المطل على ناحية سرسنك شمالي دهوك بطول يبلغ 9 كيلومترات بعد تراكم سمك الثلوج على هذا الطريق بأكثر من 25 سنتيمتراً".

محمد إلى أن "المناطق الحدودية شهدت، على مدى اليومين الماضيين موجة كبيرة من تساقط الثلوج مما استدعى التدخل الفوري لفتح الطرق وتسهيل حركة النقل والمرور".

ويوم أمس الخميس، قال مسؤول إعلام الدائرة كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرقة إزالة الثلوج قامت بتنظيف الطرق الرئيسية والأزقة في ناحية كاني ماصي بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج في المنطقة".

وبين أن "سمك الثلوج وصل إلى أكثر من 10 سنتيمترات"، متوقعاً أن تشهد المنطقة تساقط كميات كبيرة أخرى من الثلوج خلال اليومين المقبلين.