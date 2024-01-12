الأولمبية العراقية تشكل هيئة مؤقتة لنادي الميناء

2024-01-12 13:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكلت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الجمعة، هيئة إدارية مؤقتة لإدارة نادي الميناء، بعد انتهاء فترة الإدارة المؤقتة السابقة، وإلغاء مهامها.

وتألفت الهيئة المؤقتة الجديدة، من (فرحان محيسن غضيب) رئيساً، (علاء عبد الخالق حاجم) نائباً للرئيس، (رعد مالك شرقي) أمينا للسر، (بهاء الدين حسين) أميناً مالياً، إضافة إلى الأعضاء (محمد عبد الحسين صبيح، يوسف رحيمة عبد السادة، عادل ناصر، علي طالب شرهان، وعقيل هاتو).

وحددت اللجنة الأولمبية العراقية، مدة ثلاثة أشهر لتكليف الإدارة المؤقتة الحالية لنادي الميناء، حسب قانون الأندية 18 الصادر عام 1986.