استقرار أسعار "الأخضر الأمريكي" في الأسواق العالمية

2024-01-12 14:05:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اقتصاد

استقر الدولار مقابل عملات رئيسية، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، فيما يقيم المستثمرون البيانات غير الواضحة لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ضوء الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بحلول مارس.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في كانون الاول/ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الإيجارات التي زادت 0.3 بالمئة خلال الشهر بزيادة سنوية 3.4 بالمئة، مقابل توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 0.2 بالمئة شهريا و3.2 بالمئة سنويا.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 73.2 بالمئة أن يأتي أول خفض للفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مع عدة تخفيضات أخرى في المستقبل.

واستقر مؤشر الدولار عند 102.25، بانخفاض عن أعلى مستوى سجله أمس الخميس عند 102.76 ولكنه أعلى كثيرا من أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 100.61 الذي بلغه في كانون الاول/ ديسمبر، عندما بدأ المتعاملون يتحسبون لاحتمالات خفض الفائدة الأميركية عدة مرات خلال العام الحالي.

واستقر اليورو بالقرب من 1.0977 دولار بعد مكاسبه أمام العملة الأميركية في اليوم السابق، في حين جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2776 دولار، مرتفعا 0.1 في المئة خلال اليوم.

وفي الوقت نفسه، جرى تداول الين قرب 145.11 للدولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في شهر عند 146.41 الذي بلغه الخميس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقرت بتكوين في أحدث تعاملات دون تغيير عند 46118 دولارا، عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى في عامين خلال ساعات الليل وذلك بعدما أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء الأخضر يوم الأربعاء للصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة بعملة بتكوين.



