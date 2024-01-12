2024-01-12 14:17:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أن الطعون المقدمة من قبل المرشحين، لم تغير من شكل نتائج الانتخابات المحلية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة القضائية ما زالت مستمرة بالنظر بالطعون المقدمة من المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الاول 2023".

وأضافت، أن "الطعون المقدمة الى الان لم تغير من شكل النتائج التي اعلنت من قبل مفوضية سابقا".

وأشارت الغلاي، الى أن "اعلان المصادقة على النتائج لم يحدد الى الان وسيتم اعلانه بعد اكمال النظر بالطعون".

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء الماضي، أكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسلمه أي قرار من الهيئة القضائية بإعادة فرز النتائج حتى الآن، فيما أشار إلى ورود أكثر من 80 قراراً من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص الطعون.

وقال الأمين العام لمجلس المفوضين، علي فيصل في حديث صحفي تابعته "بغداد اليوم": "استلمنا أكثر من 80 قراراً من الهيئة القضائية للانتخابات، بخصوص الطعون"، منوهاً "ستردنا جميع القرارات على كل الطعون خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكد فيصل، "عدم استلام أي قرار من الهيئة القضائية لفتح المحطات أو عدها وفرزها حتى الآن".

وأضاف: "سنشعر مقدمي الطعون بالقرارات الصادرة عن الهيئة القضائية".