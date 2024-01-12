التجارة في صلاح الدين: مخزون الحنطة يكفي لبداية الموسم المقبل

2024-01-12 14:28:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع- فليح العبيديأكد فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين،اليوم الجمعة، أن الكميات المتوفرة من محصول الحنطة في المخازن تكفي الى بداية الموسم المقبل.وقال مدير الفرع دحام علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "فرع صلاح الدين التابع للشركه العامة لتجارة الحبوب من الفروع المميزة والتي تمتلك طاقات خزنية تقدر بأكثر من 650 ألف طن"، مبيناً أن" محافظة صلاح الدين من المحافظات الزراعية التي تمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة عن طريق المياه الجوفية أو مصادر المشاريع الإروائية من نهر دجلة".وأضاف أنه "تم استلام أكثر من 830000 طن من الحنطة العام الماضي وتم إجراء مناقلات الى مواقع بغداد لغرض تخفيف وتسهيل الاستلام في صلاح الدين".وتابع أحمد أنه "بعد انتهاء موسم التسويق تم تجهيز المطاحن من مواقع صلاح الدين وحسب الخطة المعتمدة من قسم السيطرة النوعية، وكانت النتائج جيدة من ناحية الخبازة، مشيراً الى أنه" تم تجهيز 9 حصص من الحنطة الى الان للمطاحن، حيث إذ إن الكميات المتوفرة في المخازن تكفي الى بداية الموسم المقبل".وأوضح أن "هناك تنسيقاً واستعدادات مستمرة مع قسم التسويق لنقل الحنطة الفائضة عن الحاجة الى مواقع بغداد والتي ستسهم في توفير طاقات خزنية جديدة لفرع صلاح الدين للموسم المقبل"،لافتاً الى أنه"تم توجيه المواقع ببذل الجهود واستغلال كل المواقع والساحات الخارجية في المحافظات من خلال الاجتماع المنعقد في مقر الشركة الذي ضم مدراء فروع المحافظات بداية الشهر الماضي".وأشار الى أن "هناك تعاوناً مع محافظة صلاح الدين لإنشاء مشاريع جديدة في المحافظة" ،موضحاً أن"هناك أربعة مشاريع موزعة بين أقضية (الشرقاط الساحل الأيسر وقضاء بيجي وناحية مكيشيفة والاسحاقي )، حيث وصلت الى نسبة إنجاز 50% في أغلب المواقع، فضلاً عن التنسيق والمتابعة مع قسم التخطيط في المحافظة والقسم الهندسي والوحدة الفنية في الفرع".وبين أحمد أن "محافظة صلاح الدين شهدت هذا العام بداية البذار والزرع، بالإضافه الى أن وزارة التجارة سلمت كل مستحقات الفلاحين الموسم الماضي مما دفع الفلاحين الى زيادة المساحات المزروعة واستخدام البذور عالية الإنتاج وكذلك استخدام وسائل الري الحديثة والتي ستسهم في تقليل المصروف من المياه وزيادة في الإنتاج"، مؤكداً أن"جميع المعطيات ستسهم في زيادة الإنتاج أكثر من العام الماضي".