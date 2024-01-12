وضع الحجر الأساس لمشروع إنشاء ملعب في ميسان

2024-01-12 14:30:19 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيوضع محافظ ميسان علي دواي لازم الحجر الأساس لمشروع إنشاء ملعب في منطقة الحي الجامعي بمدينة العمارة بهدف تغطية كافة الأنشطة الرياضية ويتسع لـ (500) متفرج والذي يتم تنفيذه ضمن خطة وتخصيصات محافظة ميسان (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2022).وقال محافظ ميسان علي دواي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المشروع يشغل مساحة (13000) م2 ويحتوي على ساحة لكرة القدم بمساحة (78م × 115م)، وجناح إداري وجناح استراحة للاعبين عدد 2 (منزع) لكل فريق غرفة ومجاميع صحية، ويحتوي الملعب على مدرجات ومسقف للمتفرجين تتسع لـ (500) متفرج والإنارة، ومزود بمولدة (250 kva) ومحولة كهرباء، بالإضافة الى سياج (BRC) بارتفاع (5) أمتار ومنظومة رش مياه ومبازل ومنصة استراحة".