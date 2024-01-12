2024-01-12 14:49:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الجمعة (12كانون الثاني 2024)، أي وجود لعناصر مسلحة من الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان.

وقال سورجي لـ "بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية الإيرانية تمارس العمل السياسي المعارض ولكن بصورة مدنية".

وأضاف، أنه "ومنذ الاتفاق الذي جرى بين العراق وإيران وبموافقة من الاتحاد الوطني، تخلت الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة عن السلاح".

وأشار إلى أن "تلك الأحزاب الآن موجودة في المخيمات وخاصة في كويسنجق وبنجوين ومناطق قريبة من أربيل ولا تمارس أي نشاطات مسلحة سواء في داخل الإقليم أو في إيران، ولا نسمح بزعزعة استقرار دول الجوار إطلاقا".

وكان العراق وإيران قد وقعا في 19 آذار 2023 محضراً أمنياً مشتركاً بين البلدين، يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.

وفي ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل قيام بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.