2024-01-12 15:10:02 - المصدر: واع

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واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الجمعة، وصعد برميل "برنت" فوق مستوى 80 دولارا في ظل التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 3.46% إلى 80.09 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 27 كانون الأول الماضي، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 3.64% إلى 74.66 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

وجاء الصعود بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، وأثار الهجوم المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ما سيحدث اضطرابات في إمدادات الخام العالمية.

المصدر: وكالات