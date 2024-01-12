الفنان البحريني عادل شمس يشيد بتنظيم مهرجان المسرح العربي في بغداد

2024-01-12 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين ورئيس لجنة التدريب، الفنان عادل شمس بفعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح حالياً في بغداد. وقال شمس لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نوجه التحية والامتنان والشكر لوزارة الثقافة العراقية دائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين وللهيئة العربية للمسرح لاهتمامهم الدائم بالفن والمسرح بشكل خاص على مستوى الوطن العربي".وأوضح، "ونحن نعيش أحداث غزة، ووجودنا كتجمع عربي على أرض العراق الذي يعتبر من الدول المعروفة بالنضال والمقاومة والدفاع والذي قدم الكثير من التضحيات هي بحد ذاتها رسالة الى المحتل الغاشم الجبان"، لافتاً الى أن "هذا المهرجان يحمل رسالة وفكراً نيراً وعطاء مطلقاً".