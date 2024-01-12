الموارد المائية تنجز ربط محطة ضخ الثرثار بمنظومة الكهرباء الوطنية

2024-01-12 15:56:00 - المصدر: واع





بغداد – واع

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، انجاز ربط محطة ضخ الثرثار بمنظومة الكهرباء الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري وبأشراف الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل أنجزت الخط الكهربائي لتشغيل المضخات العاملة بالطاقة الكهربائية ضمن مشروع محطة ضخ الثرثار العائمة".

وأضافت أنه "جرى افتتاح الخط الكهربائي بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب فالح الخزعلي والوكيل الإداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي وعدد من السادة المدراء العامين".

وتابعت أن " تغذية محطة الثرثار بمنظومة الكهرباء الوطنية تهدف لتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية وضمان استقرار التصاريف المائية من بحيرة الثرثار باتجاه الفرات".

وأشارت الى أن "هذا العمل يأتي لضغط النفقات و تطبيقاً لفقرات البرنامج الحكومي إضافةً الى تقليل كميات الوقود واعمال الصيانة الدورية للمولدات وضمان استمرارية تدفق المياه واستقرار الإطلاقات المائية لتغذية المحافظات الواقعة في ذنائب نهر الفرات، تضمن العمل إيصال التيار الكهربائي لمحطة الثرثار الذي يبلغ طوله 32 كم لنقل الطاقة الكهربائية نوع ضغط عالي ١٣٢كي في وبعدد ٩٥ برج علاوة على محطة متنقلة سعة ٢٥ ميكا من خط حامضية -فلوجه قرب الجسر الياباني وصولا الى محطة ضخ الثرثار وبمدة تنفيذ بلغت ٣٢٠ يوم".