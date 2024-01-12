2024-01-12 16:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الجمعة، إعادة خط سد حديثة (محافظة الأنبار) - صلاح الدين إلى العمل بعد في فترة قياسية وذلك بعد استهدافه بهجوم ارهابي في عمق الصحراء الواقعة في عمق الصحراء بين المحافظتين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ملاكاتُ نقل كهرباء الوسّطى تمكنت من إعادة تشييد البرج رقم (90) لخط سد حديثة - صلاح الدين 400 ك.ف بعد تعرضه الى عمل ارهابي في عمق الصحراء الواقعة بين محافظة الانبار وصلاح الدين وبعمق (5)كيلو متر عن الطريق الاستراتيجي الرابط بين المحافظتين .

وأضافت أن الملاكات واصلت على مدار (24) ساعة متواصلة ليل نهار، و خلال (36) ساعة عمل متواصل ، تم رفع الأنقاض وصب القواعد الخرسانية واعادة تصنيع قاعدة البرج وهيكلته كاملاً وتسليكه واعادته للعمل لما يمثله من اهمية كبيرة في تحقيق الربط بين المحافظات الشمالية والغربية وتغذيته لأغلب مناطق غرب الانبار .

وتابع البيان أن هذه المهمة التي واجهت تحديات كبيرة منها وعورة الطريق وخطورة الصحراء ، تُعد إنجازاً هاماً يضاف الى انجازات أبطال وزارة الكهرباء على مستوى سرعة التنفيذ وجودة الإنجاز .