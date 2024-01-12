2024-01-12 16:24:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024) "التصعيد الخطير" في البحر الأحمر واليمن بعد شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية فجر الجمعة على أهداف الحوثيين.

وأفاد بيان للخارجية العراقية تلقته "بغداد اليوم"، بأن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً مع البوسعيدي، اليوم بحثا خلاله التصعيد الخطير في منطقة البحر الأحمر واليمن".

وأكّد الوزيران على "أهمية ضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والذهاب إلى معالجة أسبابه، ابتداءً بوقف العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة".

وكانت البنتاغون أعلنت اليوم ان سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.