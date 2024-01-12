وزير الخارجية ونظيره العماني يؤكدان أهمية ضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع

2024-01-12 16:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الجمعة، أهمية ضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي".وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا خلال الاتصال التصعيد الخطير في منطقة البحر الأحمر واليمن، وأكّدا على أهمية ضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والذهاب إلى معالجة أسبابه، ابتداءً بوقف العدوان الصهيوني والحصار المفروض على قطاع غزة".