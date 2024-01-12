2024-01-12 16:41:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أنجازآ أخر ..

بعد (٩) أعوام على تدميره من قبل عصابات التخريب ، نقل كهرباء الوسط تعيد خط عنه - القائم ١٣٢ ك.ف الى الخدمة .





الانبار - المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء

الجمعة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤





تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، بضرورة تحقيق السعات اللازمة لخطوط النقل ، ومعالجة الاختناقات ، إستعداداً لصيف عام ٢٠٢٤ ،

وبمتابعة مستمرة ودعم لا محدود من مدير عام الشركةِ العامةِ لنقلِ الطاقةِ الكهربائيةِ المنطقةِ الوسّطى المهندس رياض عريبي مكلف ،

أنجز أبطالُ شبكة غرب الانبار توصيل خطي (عنه -والقائم) TT (١+٢) ١٣٢ ك .ف الجديد ، ووضعه تحت الجهد ولأول مرة منذ تدميره على يد عصابات داعش الإرهابية عام ٢٠١٤، والمنفذ ضمن القرض الألماني (KFW) لشركة نقل الطاقة للمنطقة الشمالية .





حيث تمكنت ملاكاتُنا بعد تجاوز كل العقبات الصعبة من رفع كافة الألغام على طول مسار الخط ، وتجاوز مشاكل الأراضي الزراعية الواقعة على مساره ،

وجرى إدخال خانتين جديدتين في محطة عنة الثانوية ١٣٢ك.ف ، واللتان تم تنفيذهما من قبل ملاكات الشبكة .





يشار إلى أن هذه الخطوط تعد من الخطوط الاستراتيجية المهمة جداً من حيث زيادة السعات ، وتعز