أحدهما متوقف منذ عقد .. إعادة خطي كهرباء للعمل بعد استهدافهما غربي العراق (صور)

2024-01-12 16:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الجمعة، إعادة خط سد حديثة (محافظة الأنبار) - صلاح الدين إلى العمل بعد في فترة قياسية وذلك بعد استهدافه بهجوم ارهابي في عمق الصحراء الواقعة في عمق الصحراء بين المحافظتين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ملاكاتُ نقل كهرباء الوسّطى تمكنت من إعادة تشييد البرج رقم (90) لخط سد حديثة - صلاح الدين 400 ك.ف بعد تعرضه الى عمل ارهابي في عمق الصحراء الواقعة بين محافظة الانبار وصلاح الدين وبعمق (5)كيلو متر عن الطريق الاستراتيجي الرابط بين المحافظتين .

وأضافت أن الملاكات واصلت على مدار (24) ساعة متواصلة ليل نهار، و خلال (36) ساعة عمل متواصل ، تم رفع الأنقاض وصب القواعد الخرسانية واعادة تصنيع قاعدة البرج وهيكلته كاملاً وتسليكه واعادته للعمل لما يمثله من اهمية كبيرة في تحقيق الربط بين المحافظات الشمالية والغربية وتغذيته لأغلب مناطق غرب الانبار .

وتابع البيان أن هذه المهمة التي واجهت تحديات كبيرة منها وعورة الطريق وخطورة الصحراء ، تُعد إنجازاً هاماً يضاف الى انجازات أبطال وزارة الكهرباء على مستوى سرعة التنفيذ وجودة الإنجاز .

وفي بيان ثان قالت الوزارة أن شبكة غرب الانبار أنجزت توصيل خطي (عنه -والقائم) TT (1+2) 132 ك .ف الجديد ، ووضعه تحت الجهد ولأول مرة منذ تدميره على يد تنظيم داعش عام 2014، والمنفذ ضمن القرض الألماني (KFW) لشركة نقل الطاقة للمنطقة الشمالية .

وأوضح البيان أن الملاكات تمكنت بعد تجاوز كل العقبات الصعبة من رفع كافة الألغام على طول مسار الخط ، وتجاوز مشاكل الأراضي الزراعية الواقعة على مساره ، وجرى إدخال خانتين جديدتين في محطة عنة الثانوية 132ك.ف ، واللتان تم تنفيذهما من قبل ملاكات الشبكة .

ووفقا للوزارة فإن هذه الخطوط تعد من الخطوط الاستراتيجية المهمة جداً من حيث زيادة السعات ، وتعزيز أقضية الرمانة والقائم والعبيدي وكافة القرى والمشاريع الزراعية التابعه لها بالطاقة ، فضلاً عن كونها ستساهم بتغذية متنقلة النهية 132/33 ك. ف المدمرة من قبل العصابات الارهابية عام 2014 بعد اكمال أعمالها بالكامل قريباً ، خدمة للمواطنين .