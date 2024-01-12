"بغداد اليوم" تنشر جدول مواعيد مباريات كأس آسيا لكرة القدم

2024-01-12 16:50:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنطلق في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024) بتوقيت العاصمة بغداد، المباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 من كأس آسيا بكرة القدم بين منتخب قطر حامل اللقب وصاحب الضيافة ومنتخب لبنان.

وتستضيف قطر البطولة القارية للمرة الثالثة بعد عامي 1988 و2011 بمشاركة 24 منتخبا.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية عند الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة سيكون هناك حفل الافتتاح الذي كشف حساب إنستغرام الخاص بالاتحاد الآسيوي للعبة أنه يتضمن "عرضا موسيقيا رائعا" بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة".

وتابع أنها "حكاية آسيوية ملحمية يؤديها بعض أفضل الفنانين من قطر ومختلف أنحاء المنطقة، يجسدون الشخصيات في هذه القصة بطريقة بارعة ومتقنة ومبتكرة".

ويشارك في البطولة القارية -التي تستمر حتى 10 فبراير/شباط المقبل- 24 منتخبا دوليا توزعت في 6 مجموعات:

- المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجيكستان ولبنان.

- المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

- المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

- المجموعة الرابعة: اليابان وإندونيسيا والعراق وفيتنام.

- المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

- المجموعة السادسة: السعودية وتايلند وقرغيزستان وعُمان.

وتجري البطولة على على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وفيما يلي جدول مباريات كأس آسيا 2023 في قطر:

12 يناير/كانون الثاني:

(19:00) قطر – لبنان (المجموعة الأولى) ملعب لوسيل.

13 يناير/كانون الثاني:

(14:30) أستراليا – الهند (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(17:30) الصين – طاجيكستان (المجموعة الأولى) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) أوزبكستان – سوريا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

14 يناير/كانون الثاني:

(14:30) اليابان – فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(17:30) الإمارات – هونغ كونغ (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

(20:30) إيران – فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

15 يناير/كانون الثاني:

(14:30) كوريا الجنوبية – البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) إندونيسيا – العراق (المجموعة الرابعة) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) ماليزيا – الأردن (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

16 يناير/كانون الثاني:

(17:30) تايلاند – قيرغيزستان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) السعودية – عمان (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

17 يناير/كانون الثاني:

(14:30) لبنان – الصين (المجموعة الأولى) ملعب الثمامة.

(17:30) طاجيكستان – قطر (المجموعة الأولى) ملعب البيت.

18 يناير/كانون الثاني:

(14:30) سوريا – أستراليا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) الهند – أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) فلسطين – الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب الجنوب.

19 يناير/كانون الثاني:

(14:30) العراق – اليابان (المجموعة الرابعة) ملعب المدينة التعليمية.

(17:30) فيتنام – إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) هونغ كونغ – إيران (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

20 يناير/كانون الثاني:

(14:30) الأردن – كوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) ملعب الثمامة.

(17:30) البحرين – ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

21 يناير/كانون الثاني:

(17:30) عمان – تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) قيرغيزستان – السعودية (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

22 يناير/كانون الثاني:

(18:00) طاجيكستان – لبنان (المجموعة الأولى) ملعب جاسم بن حمد.

(18:00) قطر – الصين (المجموعة الأولى) ملعب خليفة الدولي.

23 يناير/كانون الثاني:

(14:30) سوريا – الهند (المجموعة الثانية) ملعب البيت.

(14:30) أستراليا – أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب الجنوب.

(18:00) هونغ كونغ – فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) إيران – الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

24 يناير/كانون الثاني:

(14:30) اليابان – إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(14:30) العراق – فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب جاسم بن حمد.

25 يناير/كانون الثاني:

(14:30) كوريا الجنوبية – ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

(14:30) الأردن – البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب خليفة الدولي.

(18:00) قيرغيزستان – عمان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) السعودية – تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب المدينة التعليمية.











