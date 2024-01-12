الغزي من امام مستشفى الشطرة يحث الشركة المنفذة على مضاعفة الجهود

2024-01-12 16:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، على الشركة المنفذة لمستشفى الشطرة بمضاعفة جهودها.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الغزي يتابع نسب الانجاز المتحققة في مشروع مستشفى الشطرة سعة 200 سرير ضمن القرض الياباني (جايكا) ويشدد على الشركة المنفذة مضاعفة جهودها و التزام بجداول تقدم العمل".

واكد الغزي، خلال زيارته موقع المستشفى ولقاءه مدير المشروع ودائرة المهندس المقيم، "اهمية فتح مؤسسات صحية في الاقضية و النواحي لتحسين الوصول للرعاية الصحية و تخفيف الزخم على المرافق الصحية الرئيسية، الى جانب دوره في توزيع الخدمات الصحية بشكل أكثر فاعلية"، بحسب بيان الامانة العامة.







