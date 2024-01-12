2024-01-12 17:22:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن مصنع اللوحات الجديدة مكتمل وسينطلق عمله خلال الأيام المقبلة، وفيما أوضحت بشأن الإجازة الدولية، أشارت إلى العمل على توحيد نظام المرور مع إقليم كردستان.وقال المتحدث باسم المديرية، العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معمل اللوحات الجديدة اكتمل، وبانتظار وصول المكائن خلال اليومين المقبلين لنصبها وبدء طباعة اللوحات وفق الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية السير في فيينا لعام 1968"، مؤكداً، أن "اللوحات في العراق معترف بها دولياً بعد أن انضم العراق لهذه الاتفاقية سنة 2017".وعن موعد توحيد نظام المرور مع إقليم كردستان أوضح، أنه "تم توحيد أغلب الأمور التنظيمية الخاصة بالمرور مع الإقليم"، مؤكداً، "العمل على تطوير التعاون لتوحيد نظام تسجيل المركبات ومنح إجازات القيادة، وصولاً إلى نظام مروري موحد".و بخصوص الإجازة الدولية، أكد القيسي، أن "الإجازة الدولية التي تصدرها مديرية المرور العامة بمبلغ 36 ألف دينار، معترف بها في كل الدول التي لديها تعاون بروتوكولي مع العراق (مبدأ التعامل بالمثل)".