رافينيا أبرز الغائبين عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال

2024-01-12 17:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت صحيفة سبورت، اليوم للجمعة، أن البرازيلي رافينيا جناح برشلونة سيغيب عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل.وقالت "سبورت، إن "رافينيا سيغيب أمام ريال مدريد في النهائي على ملعب الأول بارك يوم الأحد.وأكدت الصحيفة أن "رافينيا لن يعود، إلا بصعوبة، قبل مواجهة برشلونة وفياريال يوم 27 يناير؛ ما يعني غياب البرازيلي عن مباريات النادي الكتالوني أمام أونيونيستا سالامنكا في دور الـ16 من كأس إسبانيا، وأمام ريال بيتيس في الليغا".ولعب رافينيا 20 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بواقع 993 دقيقة سجل فيها 4 أهداف وصنع 7، علما أنه سجل 10 أهداف وصنع 12 في 50 مباراة الموسم الماضي.