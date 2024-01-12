بالصور.. المباشرة بتنفيذ مجسر جديد في بغداد

2024-01-12 19:06:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، المباشرة بحفر وصب ركائز مجسر البيجية ببغداد ضمن مشروع تصميم وتنفيذ مجسر الطلائع وربطه بشارع 80.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "المشروع سينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور، وسيشكل محوراً مهماً و جديداً لنقل حركة المركبات، عبر ربط منطقة باب المعظم بمنطقة المنصور في بغداد".

ولفت البيان الى "المباشرة بتنفيذ اعمال حفر وصب الركائز البالغ عددها (88) ركيزة ضمن اعمال مجسر البيجية، الذي يبلغ طوله الكلي مع المقتربات (800) متر، ويتكون من عشرة فضاءات، بطول (37) متراً وعرض (25) متراً للفضاء الواحد".

وأشار الى ان "المشروع يتكون من مجسرين رئيسين، الأول في منطقة البيجية، يربط الطريق المؤدي إلى ساحة اللقاء، والآخر ‏يمتد من ساحة الطلائع مروراً فوق طريق 14 تموز (طريق مطار المثنى)".

وتابع "يتضمن المشروع عمل استدارات مجسرة عند ‏التقاطع مع شارع 14 تموز؛ لضمان حركة المركبات وانسيابية مرورها بكل الاتجاهات".











