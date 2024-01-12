الإعمار تعلن المباشرة بحفر وصب ركائز مجسر البيجية في بغداد

2024-01-12 19:36:00 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، المباشرة بحفر وصب ركائز مجسر البيجية في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لها ، باشرت الوزارة بأعمال حفر وصب ركائز مجسر البيجية، ضمن مشروع تصميم وتنفيذ مجسر الطلائع وربطه بشارع 80 بمنطقة البيجية، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد".وأضافت، أن "المشروع سيشكل محوراً مهماً وجديداً لنقل حركة المركبات ، عبر ربط منطقة باب المعظم بمنطقة المنصور في بغداد، إذ تمت المباشرة بتنفيذ اعمال حفر وصب الركائز البالغ عددها (88) ركيزة ، ضمن أعمال مجسر البيجية، الذي يبلغ طوله الكلي مع المقتربات(800)م، ويتكون من عشرة فضاءات، بطول (37)م وعرض(25)م للفضاء الواحد".وأشارت الى أن "المشروع يتكون من مجسرين رئيسين، الأول في منطقة البيجية ويربط الطريق المؤدي إلى ساحة اللقاء، والآخر ‏يمتد من ساحة الطلائع مروراً فوق طريق 14 تموز (طريق مطار المثنى)، فضلاً عن عمل استدارات مجسرة عند ‏التقاطع مع شارع 14 تموز، لضمان حركة المركبات وانسيابية مرورها بكل الاتجاهات‎".