تجارة ميسان: استعدادات لتجهيز السلة الغذائية الأولى لعام 2024

2024-01-12 19:46:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأكد معاون مدير تجارة المواد الغذائية في ميسان رائد شاهر البهادلي، اليوم الجمعة، استمرار استعدادات الدائرة لتجهيز السلة الغذائية الأولى لعام 2024.وقال البهادلي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "المحافظة مستمرة بتجهيز السلة العاشرة لعموم المشمولين والـ 12 للعوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية لعام 2023"، لافتا الى ان "مخازن الفرع جاهزة لاستقبال وكلاء المواد الغذائية لاستلام الحصة الشهرية للمواطنين".وأضاف، أن "الاستعدادات جارية كذلك لتجهيز السلة الغذائية الأولى للعام الحالي".من جانبهم أشاد مواطنون باستقرار تجهيز السلة الغذائية.وقال المواطن جمعة المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استقرار توزيع السلة أسهم باستقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وهذا الإجراء الذي طبقته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أثبت نجاحه وخاصة توزيع سلال إضافية للمشمولين بشبكة الحماية كونه أسهم في الحد من الفقر وهو ما تبناه البرنامج الحكومي".