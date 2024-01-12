شركة حكومية تكشف عن توجه لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بالعراق

2024-01-12 20:06:06 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشفت شركة الزوراء العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن توجه لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في العراق لتلبية الحاجة المحلية التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.وقال مدير عام الشركة مهند جبار، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "شركة الزوراء من الشركات الصناعية المتخصصة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية على مدار عملها في السنوات الماضية وتم دمجها مع شركة المنصور التي كانت من أوائل الشركات التي تنتج ألواح الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط".وأضاف، أن "الشركة بحاجة لتطوير خطتها الإنتاجية لتواكب التطور الحاصل عالمياً لإعادة الإنتاج وهي حريصة على تحقيق توجه توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في العراق".وتابع "شرعنا بإلاعلان عن فرصة عقد مشاركة مع القطاع الخاص، لغرض إنشاء معمل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وتم تقديم عرض جيد والآن دخلنا في مرحلة التفاوض مع الجهة التي قدمت العرض".وأكد جبار، أنه "وفق التوجيهات الحكومية فإن هنالك حرصاً وعملاً على توطين هذه الصناعة لتوفير مصدر جديد للطاقة والتي تذهب باتجاه التوجه العالمي باعتماد الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة"، مشيراً إلى أن "الشركة ماضية بالتوطين ليكون الإنتاج العراقي جزءا رئيسيا في تنفيذ أي مشروع يخص الطاقة الشمسية".