دجلة الجامعة يفوز على زاخو بالدوري الممتاز لكرة السلة

2024-01-12 20:30:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن نادي دجلة الجامعة من تحقيق الفوز على ضيفه نادي زاخو بفارق 16 نقطة وبنتيجة بنتيجة (83-67) ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وشهد النصف الأول من المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، تقدم نادي دجلة الجامعة على حساب نادي زاخو بنتيجة (39-31).

وجرت المباراة مساء اليوم الجمعة في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بالعاصمة بغداد.

وضمن المنافسات ذاتها يستقبل نادي الدفاع الجوي ضيفه نادي نفط الشمال يوم غد السبت في قاعة الشعب المغلقة ببغداد.