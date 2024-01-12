عاتي: العام الحالي سيشهد إقامة مدينة للصناعات الحربية

2024-01-12 20:48:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، اليوم الجمعة، أن العام الحالي سيشهد إقامة مدينة للصناعات الحربية، فيما كشف عن تحقيق أرباح بقيمة 40 مليارً وإبرام عقود تتجاوز قيمتها 367 مليار دينار.وقال عاتي خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في الهيئة للعام 2024 وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نأمل أن يكون هذا العام حافلاً بالإنجازات خاصة مع إصرار الحكومة على الاعتماد على الإنتاج الحربي العراقي في دعم القوات المسلحة".وأضاف، أن "ذلك يتطلب تكثيف الجهود من الهيئة وخاصة في عمليات التأهيل والتطوير والبحث عن فرص استثمارية ومشاريع جديدة"، مشيرا، إلى أن "رئيس الوزراء ومنذ تولي مسؤولياته داعم قوي لكل مسؤول يعمل بجد ويؤدي مهامه بشكل صحيح ويحاسب كل مسؤول تكون إجراءاته غير دقيقة وغير نظامية وغير صحيحة".وتابع، أن "المدير العام في الدولة العراقية هو الأداة التنفيذية لكل ما يصدر من قرارات بمجلس الوزراء كونه يتمتع بصلاحيات كبيرة وواسعة وعليه أن يستغل هذه الصلاحيات في خدمة مؤسسته وخدمة المهمة التي كلف بها".وشدد على وجوب التعاون مع القطاع الخاص وخاصة من تتوفر فيه الكفاءة والإمكانيات المادية لدعم التصنيع الحربي وعدم الاكتفاء بدعم الدولة لوحدها، مشيراً، إلى أن "الهيئة ومن خلال عقود المشاركة التي فعلتها بشكل قوي وأبرمتها في العام 2023 استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ وخاصة من خلال تعاونها مع شركة الصناعات الحربية العامة وغيرها من الجهات من تحقيق عقود تتجاوز قيمتها 367 مليار دينار كمرحلة أولى ولدينا عقود سابقة تجاوزت هذا الرقم بكثير".ولفت إلى أن "عقود المشاركة مكنت هيئة التصنيع الحربي من تحقيق عمليات تطوير لتحقيق هدف توطين الصناعة الحربية وبناء مصانع وإعادة تأهيل أخرى"، كاشفا، أن "العام الحالي سيشهد إقامة مدينة مهمة للصناعات الحربية".ولفت، إلى أن "أرباح الهيئة جيدة من خلال عقود المشاركة هذه ونتوقع أن يصل رقمها كحصيلة للعام الماضي إلى 40 مليار دينار".